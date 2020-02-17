Ведущие мировые автомобильные рынки в 2019 году

В 2019 году во всем мире было реализовано 90,3 млн новых автомобилей. Около 60% от этого количества приходится всего лишь на пять стран (Китай, США, Япония, Германия, Индия). Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили их рейтинг.

Лидерство здесь остается за Китаем, в котором за прошлый год было продано 25,4 млн автомобилей, что на 8,3 % меньше, чем в 2018 году. Таким образом, Китай продолжает терять объемы рынка. На авторынке США – крупнейшем рынке американского континента – тоже наблюдается отрицательная динамика, хоть и не столь существенная, как на китайском. Здесь в прошлом году было реализовано 17 млн автомобилей (-1,5%).

На третьем месте мирового рейтинга находится авторынок Японии, который также за указанный период показал отрицательную динамику (-1,5%), он сократился до 5,1 млн единиц. Немецкий рынок продолжает удерживать звание крупнейшего в Европе и четвертого в мире, в 2019 году он подрос на 5% до 3,6 млн. Отметим, что Россия, занимая 12-ю позицию мирового рейтинга, в европейском – находится на 5-м месте.

Индийский авторынок за прошлый год показал самое большое среди десятки мировых лидеров падение (-12,3%). В абсолютном значении это соответствует 3 млн автомобилей. Тем не менее он сохранил за собой пятое место. Хороший рост объемов реализации (+7,6%) продемонстрировала Бразилия, обогнавшая Великобританию, которая, напротив, показала падение (-2,4%).

Наша страна, как указывалось ранее, в общемировом рейтинге заняла 12-е место с результатом 1,76 млн проданных автомобилей (-2,3%). Стоит отметить, что Россию по-прежнему немного опережает Корея, продажи машин в которой, напротив, увеличились (+2,8% до 1,77 млн шт.).

Узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто».