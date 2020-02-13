Сколько стоили бестселлеры российского авторынка в 2019 году?

В 2019 году россияне приобрели 1 млн 632,4 тысячи новых легковых автомобилей, при этом их средневзвешенная цена превысила полтора миллиона рублей и составила 1 556 тыс. руб.

Первые две строчки в рейтинге самых востребованных моделей автомобильного рынка заняли отечественные модели - LADA Granta и LADA Vesta. Подняться на первое место LADA Granta сумела, в том числе, благодаря наименьшей стартовой цене - от 434,9 тыс. руб. В прошлом году ее реализация составила 135,8 тыс. единиц, а средневзвешенная цена* оказалась равной 530,8 тыс. руб.

Лидер 2018 года, LADA Vesta, опустилась на вторую строчку рейтинга. Ее минимальная цена выше, чем у Granta (от 594,9 тыс. руб.), однако также вполне отвечает запросам россиян в отношении «цена - качество». В 2019 году эту модель приобрели 111,5 тыс. россиян, а ее средневзвешенная цена составила 761,5 тыс. руб.

Замыкает тройку лидеров корейская модель KIA Rio. Несмотря на сравнительно высокую стартовую цену в 754,9 тыс. руб., этот автомобиль остается весьма популярным - за отчетный период было продано почти 92,5 тыс. экземпляров. Отметим, что средневзвешенная цена KIA Rio составляет 952,9 тыс. руб. и находится максимально близко к «золотой середине».

Что касается остальных моделей, то эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» собрали десятку самых продаваемых, а также указали их минимальную и максимальную цены за все 12 месяцев 2019 года. На представленной инфографике отчетливо видно, почему именно эти автомобили выбирают россияне.

Отметим также, что из представленной «десятки» только у трех моделей средневзвешенная цена превышает 1 млн руб., все они относятся к сегменту SUV – Hyundai Creta (1 млн 179,2 тыс. руб.), Renault Duster (1 млн 013,6 тыс. руб.) и Volkswagen Tiguan (1 млн 986,6 тыс. руб.).

Актуальные цены на эти и другие модели, официально представленные на российском рынке, можно в каталоге «Цена Авто».

* Средневзвешенная цена модели рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьюторами цен и объемов ее продаж с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).