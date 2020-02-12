ТОП-10 самых дорогих автомобильных брендов в мире на начало 2020 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию рейтинг 10 мировых автомобильных брендов по их стоимости, составленный нами в качестве производного от общеотраслевого рейтинга самых дорогих брендов мира, который опубликовал портал Brand Finance. При этом 4 позиции здесь занимают бренды, представляющие Германию, еще 4 - Японию, оставшиеся места пришлись на 1 корейский и 1 американский бренд.

Лидер в данном рейтинге остался тот же, что и в 2019 году – Mercedes-Benz, показатель которого превысил 65 млрд долларов. На второй позиции – японская Toyota (58,1 млрд USD). Замыкает первую тройку Volkswagen (44,9 млрд USD). Отметим, что вся тройка лидеров за год не только нарастила свою стоимость, но и улучшила свое положение в ТОП-100 крупнейших мировых брендов: все они поднялись на две позиции вверх.

На четвертом месте - баварский бренд BMW, стоимость которого осталась на уровне 2019 года (40,5 млрд USD). Таким образом, BMW сумел сохранить свою позицию в ТОП-10 автомобильных брендов, однако в общеотраслевом рейтинге опустился на одну позицию вниз. А вот Mitsubishi, напротив, увеличив стоимость с 26,4 млрд до 37,7 млрд USD, улучшил свое положение сразу в обоих рейтингах. В автомобильной "десятке" он с 6-го места шагнул на 5-ое, а в большом рейтинге ТОП-100 - с 57-го места сразу на 35-ое.

Соответственно, Porsche, тоже подорожавшему за год, пришлось подвинуться на одну позицию вниз, на 6-е место. Однако это не помешало немецкому бренду улучшить свое положение в общем рейтинге самых дорогих марок. Аналогичная ситуация сложилась у Honda. Удивительно, но корейский Hyundai при всех этих подвижках сумел сохранить все свои позиции на уровне 2019 года.

По бренду Ford сложилась не очень внятная ситуация. Во всяком случае, в прошлогоднем рейтинге Brand Finance его не учитывала, а, соответственно, в нашу автомобильную десятку в 2019-ом он также не попал. Однако, на начало 2020-ого агентство, очевидно, уточнив данные, согласно нынешней стоимости американского бренда вписало его в 94-ую строку своего рейтинга "ТОП-100". Соответственно, в автомобильном рейтинге самых дорогих брендов теперь он занимает 9-е место. Замыкает наш ТОП-10 японская марка Nissan, также немного ухудшившая свои прошлогодние показатели и рейтинги.

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