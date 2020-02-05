Сколько продается новых автомобилей на 1000 жителей в Европе?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в 2019 году на каждую тысячу жителей нашей страны пришлось 11 проданных новых легковых автомобилей. Если сравнивать этот показатель с аналогичным в европейских странах, то в таком рейтинге наша страна занимает 27-е место.

Лидером же рейтинга оказывается Люксембург, где за весь прошлый год на 1000 человек было продано 90 новых автомобилей, что в 8 раз превышает российский показатель. Далее с заметным отставанием следует Бельгия (48 шт.). Немного ей уступает Германия (43 шт.), которая является крупнейшим авторынком Европы. Результаты Дании, Австрии, Швейцарии, Словении, Швеции, Великобритании, Франции, Исландии и Италии составляют от 30 до 40 единиц.

Ближайшими соседями России по рейтингу являются Кипр, где на 1000 жителей так же приходится 14 проданных новых автомобилей, и Греция (11 шт.), показатель которой совпадает с нашим. Также стоит отметить, что мы уступаем Польше, Хорватии, Венгрии, Литве, Словакии и Эстонии, результаты которых находятся в диапазоне 15 – 20 единиц.

А вот показатели хуже российских (менее 10 шт.) имеют Латвия, Румыния, Беларусь, Болгария, Украина и Молдова. Причем в двух последних странах (среди представленных) зафиксированы самые низкие в Европе показатели продаж новых легковых автомобилей на 1000 жителей – всего 2 единицы.

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