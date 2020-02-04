Какие автомобили были самыми популярными в городах-миллионниках в 2019 году?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали рынок новых легковых автомобилей в городах России с населением более 1 млн человек и определили самые популярные модели по итогам 2019 года.

Согласно имеющимся данным, в 16 российских городах-миллионниках лидерами рынка новых автомобилей являются 4 модели, при этом сразу в 7 из них первенствует KIA Rio. Корейский автомобиль предпочитают всем остальным в Санкт-Петербурге (4014 шт.), Казани (1711 шт.), Нижнем Новгороде (1154 шт.), Новосибирске (1304 шт.), Ростове-на-Дону (825 шт.), Краснодаре (1033 шт.) и Красноярске (690 шт.).

Наибольшее предпочтение отечественной LADA Granta отдали жители Уфы (1268 шт.), Омска (513 шт.), Перми (1442 шт.), Самары (1697 шт.), Челябинска (1197 шт.) и Волгограда (1121 шт.). LADA Vesta возглавила рейтинговые таблицы в Воронеже (1512 шт.) и Екатеринбурге (1403 шт.). Предпочтения Москвы традиционно отличаются от региональных. Здесь рейтинг моделей-лидеров по итогам 2019 года возглавил Volkswagen Polo, купленный в количестве 13536 экземпляров.

Отметим, что в ряде городов-миллионников лидеры занимают долю 10% и более - то есть, фактически каждый десятый автомобиль, купленный новым, был данной модели. Такова ситуация в Hовосибирске, Перми, Самаре, Волгограде, Воронеже.

Напомним, что все эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.