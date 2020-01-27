Какие автомобили были самыми популярными в России за последние 20 лет?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых продаваемых новых автомобилей в нашей стране за последние 20 лет, т.е. в 2000 – 2019 годах.

Рекордсменом по числу титулов за этот период является вазовская «Классика», у которой их набралось 8. Все-таки среди представленных моделей она дольше всех продержалась на конвейере. Ее гегемонию удалось прервать в 2005 – 2006 годах (LADA Samara) и в 2009-м (LADA Priora). А в 2007 – 2008 годах и в 2010-м «классические» автомобили снова взбирались на верхнюю ступень подиума. При этом во второй половине «нулевых» их рыночная доля была уже в разы меньше, чем в первой.

С 2011 года на первый план окончательно вышли более «свежие» модели LADA – Kalina, Priora, Granta. Последней даже удалось удерживать титул бестселлера российского рынка на протяжении трех лет подряд.

До 2015 года включительно самые продаваемые модели принадлежали одному бренду – отечественной LADA. Но конкуренция со стороны иномарок усиливалась. Так, в 2016 году лидером нашего рынка впервые стал Hyundai Solaris, а год спустя его сменил KIA Rio.

В 2018 году звание бестселлера вернулось к LADA – впервые им стала модель Vesta. Но уже год спустя этот титул перешел к более доступной Granta. Таким образом, через четыре года она снова стала лидеров российского рынка. Причин тут несколько: «Гранта» и стоит дешевле, и обновилась относительно недавно, и пополнилась новыми кузовами за счет ушедшей «Калины». Да и россияне богаче не становятся, а цены на автомобили растут…

Что будет в 2020 году? Какая модель станет самой продаваемой в РФ? Об этом узнаем через год и снова подведем итоги. А пока можете делать свои прогнозы и делиться ими на наших страницах в соцсетях!

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».