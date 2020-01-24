Как развивался каршеринг в Москве?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что Москва стала мировым лидером каршеринга. Так, в конце 2019 года в российской столице насчитывалось чуть более 30 тысяч каршеринговых автомобилей.

Московский парк каршеринга за последние несколько лет развивался весьма стремительно. Начав с 35 машин в 2015 году, через год он уже достиг 1000. В 2017 году его объем составил 7000 штук, а в 2018-м – 15000. Таким образом, с 2016-го по 2018 год парка каршеринга в Москве увеличился в 15 раз.

По оценкам экспертов, этот парк будет и дальше расти. И если в 2019 году план в 25000 машин был с запасом перевыполнен, а сам парк вырос вдвое, то план на 2020 год включает уже 36600 автомобилей. Отметим также, что и количество поездок за это время существенно возросло – до 38 млн в 2019 году. А в среднем на 1 автомобиль приходится примерно 7 поездок в день.

На конец прошлого года в системе московского каршеринга работало 9 операторов, причем с 2017 года эта услуга стала предоставляться и в сегменте бизнес-класса. Сегодня на долю 3-х компаний приходится 85% парка каршеринга в столице. Это – Яндекс.Драйв, BelkaCar, Делимобиль.

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