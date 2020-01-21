Динамика продаж автомобилей по сегментам в 2019 году

В минувшем году продажи новых легковых автомобилей в России составили 1 млн 632,4 тыс. единиц, что на 2,3% меньше по сравнению с результатом предыдущего года. При этом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в трех сегментах рынка наблюдается положительная динамика (D, E, MPV).

Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV. Так, за прошедший год было продано 727 тыс. кроссоверов и внедорожников (-0,3%), что составляет 44,5% от общего количества реализованных автомобилей в России. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (71,5 тыс. шт.; +5,8%), за которым следуют Renault Duster (39 тыс. шт.; -5,7%) и Volkswagen Tiguan (37,2 тыс. шт.; +11,1%).

На втором месте находится сегмент В, доля которого за прошлый год составила 37,4%. Автомобили этого класса в январе – декабре 2019 года разошлись тиражом в 609,8 тыс. экземпляров (-2,2%). Лидирует здесь отечественная LADA Granta (135,8 тыс. шт.; +27,8%). На втором месте по объемам продаж находится LADA Vesta (111,5 тыс. шт.; +2,9%), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (92,5 тыс. шт.; -7,7%).

Далее, с огромным отставанием, следует сегмент D, на долю которого в 2019 году пришлось 5,6%. Реализация машин этого класса составила 92,1 тыс. единиц, показав при этом рост продаж (+2,6%). Это позволило сегменту D впервые войти в тройку лидеров. В свою очередь, сегмент С оттуда выпал – с показателем 86,1 тыс. реализованных автомобилей и падением на 22,9%, которое оказалось самым сильным на рынке.

Отметим также, что доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 3%. Информация об их продажах и моделях-лидерах представлена на картинке.

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