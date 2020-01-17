Динамика российского авторынка в 2019 году

В минувшем году продажи новых автомобилей в России сократились на 2,3% по сравнению с 2018 годом. При этом массовый и премиальный сегменты показали разнонаправленную динамику рынка.

Так, реализация машин в массовом сегменте снизилась на 3% до 1 млн 512,7 тыс. единиц. Это составляет 90,5% всего российского рынка. Наилучшую динамику в ТОП-25 марок по объему продаж показывают китайские. Лидирует Haval, реализация автомобилей которого за год выросла в 3,8 раза. Далее идут Geely (рост в 2,9 раза) и Changan (+85,8%). У остальных брендов, пребывающих «в плюсе», рыночный рост оказывается менее 30%.

Большинство марок массового сегмента (14 из ТОП-25) имеют отрицательную динамику рынка. И здесь тоже «отличился» производитель из КНР – в 2019 году сильнее всего продажи просели у Lifan (-73,8%). В этом плане немного уступают ему японская Honda (-64,1%) и американский Ford (-57%). Другие бренды потеряли менее 25% от уровня 2018 года.

Продажи автомобилей премиум-сегмента в прошлом году увеличились на 5,1% до 159,4 тыс. единиц (доля – 9,5%). Большинство представителей этого сегмента демонстрируют рост (9 из 14 марок). Наилучшая рыночная динамика наблюдается у Genesis, чья реализация выросла почти на четверть. У Porcshe, BMW, Volvo и Mercedes-Benz данный показатель находится в интервале от +10% до +20%. А у MINI, smart, Jeep и Audi реализация увеличилась менее чем на 10%.

Продажи в премиальном сегменте упали только у 5 брендов. Так, сильнее всего «просел» Jaguar (-31,5%), четверть от прежнего объема потерял Infiniti. У Cadillac и Land Rover реализация снизилась на 17,1% и 12% соответственно, а Lexus не хватило примерно 8%, чтобы достичь результата 2018 года.

О других итогах и дальнейшем развитии российского авторынка можно узнать в новом отчете «Авторынок в цифрах и графиках. Результаты 2019. Прогнозы 2020», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».