Лидеры и аутсайдеры российского авторынка в 2019 году

Несмотря на то, что в декабре авторынок РФ показал рост в 2,3%, в целом по 2019 году его объем упал на такую же величину, составив в итоге 1 млн 759,5 тыс. новых легковых автомобилей и LCV.

Лидерство на российском рынке традиционно удерживает отечественная марка LADA – в минувшем году ее продажи достигли 362,4 тыс. единиц, увеличившись на 0,6%. Это позволило ей нарастить свою рыночную долю до 20,6%.

Далее в рейтинге следуют корейские бренды KIA (225,9 тыс. шт.) и Hyundai (178,8 тыс. шт.), но если первый из них демонстрирует незначительное падение (-0,7%), то второй – небольшой рост (+0,3%). Таким образом, на долю трех перечисленных автопроизводителей приходится треть всего российского авторынка.

Отметим, что в ТОП-10 марок более половины (6) показывают рыночный рост, при этом наибольший – у немецкого Mercedes-Benz (+11,3%). В «отрицательной» зоне пребывают 4 бренда, а сильнее всего продажи упали у японского Nissan (-19,7%).

В модельной структуре российского рынка первые две строчки занимают представители LADA. Лидером спустя три года снова стала Granta – в 2019 году она разошлась тиражом в 135,8 тыс. единиц, что на 27,8% больше, чем в 2018-м. На второе место опустилась Vesta, продажи которой выросли на 2,9% до 111,5 тыс. машин.

Звание лучшей иномарки в стране третий год подряд сохраняет KIA Rio – в минувшем году реализация автомобилей этого семейства составила 92,5 тыс. единиц (-7,7%). Далее следуют еще два «корейца» – Hyundai Creta (71,5 тыс. шт.; +5,8%) и Hyundai Solaris (58,7 тыс. шт.; -10,5%).

Также стоит отметить, что если LADA Granta в ТОП-20 модельного рейтинга имеет наилучший рост (+27,8%), то другой представитель отечественного бренда – LADA XRAY – показывает самое сильное падение (-16,8%).

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