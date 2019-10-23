Как экономическая ситуация влияет на планы россиян купить автомобиль?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили узнать, насколько текущая экономическая ситуация в стране сказывается на планах россиян по покупке автомобиля.

С этой целью с 19 по 24 декабря был проведен онлайн-опрос, в котором приняло участие более 2 тысяч респондентов. Участникам опроса предлагалось ответить на вопрос: «Как экономическая ситуация в стране повлияет на ваше решение приобрести автомобиль?».

Согласно полученным результатам, почти 67% респондентов ответили, что не смогут купить себе новый автомобиль. Так, более половины опрошенных (54,4%) планируют и дальше ездить на имеющейся машине, а 12,5% пояснили, что в текущей ситуации, вероятно, даже вынуждены будут продать ее.

Тем не менее, каждый третий участник опроса подтвердил, что может позволить себе замену своего транспортного средства, но при этом будет в значительной степени ориентироваться на его стоимость.

Например, чуть более 15% респондентов готовы потратить на новый автомобиль до 1,5 млн рублей. Из них больше половины (8,2%) сообщили, что их финансовых возможностей хватает только, чтобы приобрести новую «Ладу» или иномарку до 1 млн рублей, а 6,9% - способны потратить на новый автомобиль 1 – 1,5 млн рублей. О готовности приобрести новый автомобиль премиум-класса заявили только 7,9% респондентов.

О том, что денег у них «хватит только на недорогую машину с пробегом», сообщили 6,6% из числа участников опроса. Оставшиеся 3,5% респондентов ответили, что готовы приобрести автомобиль только в том случае, если им одобрят кредит.

Комментирует директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков:

- Сегодня, чтобы поменять имеющийся автомобиль на аналогичный новый, надо очень много доплатить. Допустим, если в 2013 году человек купил машину за 1,5 млн рублей, то сейчас он сможет продать ее за 1 млн, а такой же новый автомобиль стоит уже 3 млн. Получается, теперь вместо своей «5 – 6-летки» надо три цены отдать за новую. И человек начинает думать, то ли продолжить эксплуатировать старую машину, ведь она еще ездит при хорошем уходе, то ли надо в три раза больше денег отдать за такую же новую.

Также удлиняются сроки владения, то есть меньше людей пересаживаются на новые машины. Раньше было как: 3 – 5 лет – и человек менял автомобиль. Сейчас этот срок составляет уже 7 – 8 лет. При этом меняется и отношение к смене машины. В принципе, автомобили в настоящее время довольно хорошие, они и по 10 лет ездят нормально. Езди, ремонтируй и дальше езди. Поэтому у людей все чаще возникает вопрос: «Зачем мне так часто менять машину?».

Кроме этого, у молодежи появляется мысль, особенно в Москве, что можно обойтись вообще без автомобиля. Сегодня он становится дорогим в содержании: парковки везде платные, никуда не проедешь, пробки, к тому же можно воспользоваться каршерингом, подешевевшим такси или же доехать на общественном транспорте.