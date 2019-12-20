АВТОСТАТ | Антифризы: индекс потребительской лояльности (NPS) в России

Антифризы: индекс потребительской лояльности (NPS) в России

240 0
Лояльность-автовладельцев-к-маркам-антифризов
АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (весенняя волна)
Все омнибусы

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (весенняя волна)» оценили индекс потребительской лояльности (NPS) российских автовладельцев в отношении марок антифризов для легковых автомобилей. В основу этих расчетов заложена специальная формула, базирующаяся на результатах ответов респондентов на вопрос: «Стали бы вы рекомендовать марку своего бренда друзьям, коллегам, знакомым?».

Как показывают результаты проведенного исследования*, наилучший показатель NPS имеют антифризы японской марки TCL и немецкой Liqui Moly – более 60%. Достаточно высокий индекс потребительской лояльности – в диапазоне от 40 до 50% – показали также охлаждающие жидкости марок Mobil, Coolstream, Castrol и SINTEC. Оставшиеся позиции выглядят следующим образом: Nord и Felix (около 38%), Lukoil (34,7%), Aga (32,6%), G-Energy (31,5%). Замыкают ТОП лидеров, NPS которых более 10%, отечественная марка Siberia (16,9%) и американский бренд Аляsка (11,8%).

Как отмечают специалисты агентства «АВТОСТАТ», показатель NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности брендом, сколько оценка самого бренда на перспективу и его коммуникационной составляющей. Чем выше NPS бренда, тем больше позитивной информации о нем транслируют потребители и тем больше положительной информации о нем получает рынок.

* Данное исследование проводилось путем онлайн-опроса в апреле 2019 года, в котором приняли участие более 3000 владельцев автомобилей. При формировании выборки были учтены квоты по полу (не более 25% женщин-автовладельцев) и квоты по признакам «возраст автомобиля», «география проживания респондентов» (рассчитаны, исходя из структуры активного парка России).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автомобильные компоненты опросы опрос автовладельцев предпочтения автовладельцев потребительские предпочтения автовладельцы российские автовладельцы опросы автостат индекс потребительской лояльности

Новости на тему

Правительство готово предоставить налоговые льготы производителям автокомпонентов

20 декабря 2019

Все новости

Статьи на тему

Все-таки роскошь: россиянин платит за машину больше, чем англичанин («Известия»)

сегодня, 09:16

Все статьи

Инфографика на тему

Где предпочитают обслуживать свои автомобили владельцы Nissan?

23 декабря 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно