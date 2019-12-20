Антифризы: индекс потребительской лояльности (NPS) в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (весенняя волна)» оценили индекс потребительской лояльности (NPS) российских автовладельцев в отношении марок антифризов для легковых автомобилей. В основу этих расчетов заложена специальная формула, базирующаяся на результатах ответов респондентов на вопрос: «Стали бы вы рекомендовать марку своего бренда друзьям, коллегам, знакомым?».

Как показывают результаты проведенного исследования*, наилучший показатель NPS имеют антифризы японской марки TCL и немецкой Liqui Moly – более 60%. Достаточно высокий индекс потребительской лояльности – в диапазоне от 40 до 50% – показали также охлаждающие жидкости марок Mobil, Coolstream, Castrol и SINTEC. Оставшиеся позиции выглядят следующим образом: Nord и Felix (около 38%), Lukoil (34,7%), Aga (32,6%), G-Energy (31,5%). Замыкают ТОП лидеров, NPS которых более 10%, отечественная марка Siberia (16,9%) и американский бренд Аляsка (11,8%).

Как отмечают специалисты агентства «АВТОСТАТ», показатель NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности брендом, сколько оценка самого бренда на перспективу и его коммуникационной составляющей. Чем выше NPS бренда, тем больше позитивной информации о нем транслируют потребители и тем больше положительной информации о нем получает рынок.

* Данное исследование проводилось путем онлайн-опроса в апреле 2019 года, в котором приняли участие более 3000 владельцев автомобилей. При формировании выборки были учтены квоты по полу (не более 25% женщин-автовладельцев) и квоты по признакам «возраст автомобиля», «география проживания респондентов» (рассчитаны, исходя из структуры активного парка России).