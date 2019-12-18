АВТОСТАТ | Какой кроссовер сегмента SUV C является самым вместительным?

Какой кроссовер сегмента SUV C является самым вместительным?

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Какой кроссовер сегмента SUV C является самым вместительным?
Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
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В рамках подготовки нового маркетингового отчета «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос, по итогам которого составили рейтинг самых вместительных моделей указанного сегмента.

Данный опрос проводился с октября 2018 года по июль 2019-го, в нем приняло участие более 3000 респондентов (по каждой модели было обработано 200 анкет). Респонденты оценивали свой автомобиль по параметру «вместительный/просторный». Оценка производилась по 5-балльной шкале, где 1 – совершенно не соответствует указанной характеристике, а 5 – полностью соответствует.

В результате опроса самым вместительным автомобилем в сегменте SUV C стал кроссовер Mitsubishi Outlander, показатель которого составил 4,71 балла (из 5 возможных). В тройке лидеров оказались еще два «японца» – Honda CR-V и Toyota RAV4 (4,61 и 4,55 балла соответственно). Немного уступила им китайская модель – Lifan X60 (4,5 балла). Вместимость других кроссоверов сегмента SUV C, участвовавших в исследовании, была оценена респондентами ниже 4,5 балла.

Быстро узнать актуальную стоимость кроссовера (и не только) на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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