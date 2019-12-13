Какие ценовые сегменты самые популярные на российском авторынке?

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», наибольшее предпочтение россияне отдают новым легковым автомобилям стоимостью от 800 тыс. до 1 млн 200 тыс. рублей. Так, за 10 месяцев 2019 года его доля на российском рынке составила 29,1%.

Сегмент машин стоимостью менее 800 тыс. рублей имеет чуть меньшую долю – 27,1%. Далее в рейтинге следует категория автомобилей с ценой более 2 млн рублей, которая занимает примерно пятую часть рынка (21,8%). Примечательно, что оба сегмента имеют противоположную рыночную динамику: если продажи дешевых машин падают сильнее других, то дорогих, наоборот, растут лучше всего.

Кстати, в денежном выражении эти сегменты тоже находятся на разных полюсах. В то время как автомобилям стоимостью более 2 млн рублей принадлежит около половины (47%) всей емкости (выручки) рынка, то на машины с ценой до 800 тыс. рублей приходится лишь немногим более 11%.

Сколько будут стоить эти автомобили на вторичном рынке – можно узнать при помощи калькулятора «Оценка авто».