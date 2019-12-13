АВТОСТАТ | Какие ценовые сегменты самые популярные на российском авторынке?

Какие ценовые сегменты самые популярные на российском авторынке?

814 0
Какие ценовые сегменты самые популярные на российском авторынке?
Обзор рынка легковых автомобилей в России
Все ежемесячные обзоры

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», наибольшее предпочтение россияне отдают новым легковым автомобилям стоимостью от 800 тыс. до 1 млн 200 тыс. рублей. Так, за 10 месяцев 2019 года его доля на российском рынке составила 29,1%.

Сегмент машин стоимостью менее 800 тыс. рублей имеет чуть меньшую долю – 27,1%. Далее в рейтинге следует категория автомобилей с ценой более 2 млн рублей, которая занимает примерно пятую часть рынка (21,8%). Примечательно, что оба сегмента имеют противоположную рыночную динамику: если продажи дешевых машин падают сильнее других, то дорогих, наоборот, растут лучше всего.

Кстати, в денежном выражении эти сегменты тоже находятся на разных полюсах. В то время как автомобилям стоимостью более 2 млн рублей принадлежит около половины (47%) всей емкости (выручки) рынка, то на машины с ценой до 800 тыс. рублей приходится лишь немногим более 11%.

Сколько будут стоить эти автомобили на вторичном рынке – можно узнать при помощи калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи цены динамика продаж по сегментам

Новости на тему

KIA объявила цены на фастбек Stinger 2020 модельного года

сегодня, 17:43

Все новости

Статьи на тему

Российский авторынок продолжит падение и в 2020 году («Ведомости»)

13 декабря 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в ноябре 2019 года

9 декабря 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно