Где автовладельцы ищут информацию о моторном масле?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Третья волна» провели онлайн-опрос и определили, какими ресурсами пользуются россияне при поиске информации о моторном масле. Данный опрос был проведен в октябре 2019 года, в нем приняло участие более 3 тыс. респондентов (они могли выбрать несколько вариантов ответа).

В результате опроса было установлено, что при сборе информации о моторном масле, наибольшее предпочтение автовладельцы отдают поисковым системам, причем среди мужчин (45,3%) этот показатель выше, чем у женщин (39,8%).

Остальные варианты ответа набрали заметно меньшее количество голосов. Так, каждый четвертый респондент в процессе поиска нужной информации, заходит на сайт производителя масла. Чуть меньшее количество опрошенных используют для этого форумы автовладельцев (мужчины – 23,3%; женщины – 19,8%). А примерно каждый шестой автовладелец ориентируется на сайты автопроизводителей.

Доля других вариантов ответа составила менее 15%, и если мужчины здесь в большей степени пользуются интернет-магазинами, агрегаторами товаров, видеохостингами и специализированными форумами, то женщины – социальными сетями.

Также стоит отметить, что каждый третий респондент, принявший участие в нашем опросе, ответил, что для поиска информации о моторном масле не использует никакие ресурсы.