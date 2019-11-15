В рамках подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Третья волна» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос, по результатам которого стало известно, как автовладельцы в России выбирают зимние шины. Данный опрос проводился в ноябре 2019 года, в нем приняло участие более 3 тыс. респондентов.

По итогам опроса выяснилось, что большинство автовладельцев выбирают зимние шины самостоятельно. При этом среди мужчин их доля заметно выше, чем у женщин (88% и 55% соответственно). Те же, кто оказался в меньшинстве, прибегают к помощи родных или друзей, и здесь доля прекрасного пола больше (45% против 12%).

В противостоянии «шипов» и «липучки» побеждают первые, но у женщин доля тех, кто склонен выбрать нешипованные шины, оказалась чуть выше (28%), чем среди мужчин (22%).

Как показывает опрос, более 80% автовладельцев выбирают зимние шины, исходя из личного опыта. Причем здесь оба пола высказались практически одинаково. А вот среди других вариантов ответа (которых можно было выбрать несколько), наблюдаются расхождения.

Например, мужчины в этом процессе отдают предпочтение отзывам и статьям в Интернете, рекомендациям автопроизводителей и автоэкспертов, тестам шин. Женщины больше верят другим рекомендациям – своих знакомых, сотрудников автосервиса или знакомых механиков, продавцов.