Динамика российского авторынка в ноябре 2019 года

За ноябрь продажи новых автомобилей в России сократились на 6,4% по сравнению с ноябрем 2018 года. При этом в массовом сегменте спад продаж составил 8,5%, в то время как в премиальном сегменте продажи, напротив, выросли на 6,4%.

Объем реализации новых автомобилей в массовом сегменте составил 133 582 единицы, что составляет 90,1% автомобильного рынка России. Отмечается, что среди ТОП-25 марок у 12 наблюдается рост продаж, а остальные 13 ушли «в минус».

Наибольший рост в ноябре показал бренд Changan, реализация которого в последний месяц осени взлетела почти в 16 раз. На вторую строчку опустился Haval, темпы роста которого выросли в три с лишним раза. В тройке самых быстро растущих оказался еще один «китаец» - Geely, его реализация увеличилась более чем вдвое. Следует выделить еще итальянскую марку Fiat и китайскую Chery, продажи которых тоже удвоились.

У двух марок положительная динамика приближается к 50% - FAW (+49,6%) и Suzuki (+47,5%), а у остальных брендов рост продаж не превышает 11%. Самое сильное падение среди лидеров рынка наблюдается у Ford. Объемы продаж легковых автомобилей этого бренда в прошлом месяце сократились на 96,3%. Также довольно значительно от объемов сентября 2018 года потеряли японские Honda (-68,7%) и Nissan (-32,3%). Более чем на 10% снизилась реализация автомобилей УАЗ, Chevrolet, Toyota и Mazda.

В премиальном сегменте продажи автомобилей в прошлом месяце составили 14 757 экземпляров, что соответствует доле рынка 9,9%. Здесь более половины марок (8 из 14) находятся «в плюсе». В лидерах по темпам роста по-прежнему smart - его объемы продаж выросли более чем в полтора раза. У трех брендов реализация улучшилась более чем на 15% - Mercedes-Benz (+19,6%), BMW (+18,5%) и MINI (+15,1%).

Из премиальных марок, которые ушли «в минус», самое сильное падение демонстрируют Jaguar (-39%), Infiniti (-34,5%) и Cadillac (-28,7%). Свыше 10% от прошлогодних объемов потеряли также Land Rover (-19,8%) и Jeep (-12,8%).