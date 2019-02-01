Лидеры авторынка России в ноябре 2019 года

В последний месяц осени продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране составили 156 848 единиц. Это на 6,4% меньше, чем в ноябре 2018 года. За 11 месяцев рынок также показал падение (-2,8% до 1 580 297 шт.).

Первенство среди марок по-прежнему удерживает LADA, чьи продажи в ноябре составили 31 217 автомобилей, что соответствует доле рынка 19,9%. На втором месте - KIA, с результатом 19 612 проданных экземпляров и рыночной долей 12,5%. Замыкает тройку лидеров еще один корейский бренд, Hyundai, с показателем 16 314 автомобилей и долей 10,4%. Таким образом, на долю этих трех брендов в прошлом месяце суммарно пришлось свыше 40% российского авторынка.

Только у трех марок-лидеров из десяти отмечается положительная динамика по сравнению с ноябрем 2018 года (Hyundai, Skoda и GAZ). При этом самые большие темпы роста третий месяц подряд сохраняет GAZ (+24,6%). Остальные семь брендов, включая лидеров, продемонстрировали снижение уровня продаж в диапазоне от -5,1% (Renault) до -32,3% (Nissan).

В модельной структуре первое место все также занимает отечественная LADA Granta. Объем реализации этой модели в ноябре составил 12 574 единицы (-5,6%). Следом идет LADA Vesta с результатом 8 703 проданных автомобиля (-12,1%). Третьей стала модель KIA Rio, чьи продажи снизились на 9,4% до 7 733 машин. В пятерку лидеров также вошли кроссовер Hyundai Сreta (7 273 шт.; +7%) и седан Volkswagen Polo (4 681 шт.; -11,8%).

В целом же из 20 моделей-лидеров только у 6 зафиксирован рост продаж в ноябре, при этом наибольший - у Skoda Octavia (+43,2%). Остальные 14 моделей демонстрируют падение: от -0,1% (LADA Largus) до -30,2% (Renault Sandero).

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