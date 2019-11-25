АВТОСТАТ | Где в России зарегистрированы самые «старые» автомобили?

Где в России зарегистрированы самые «старые» автомобили?

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Где в России зарегистрированы самые «старые» автомобили?
Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2019
Все оперативные данные

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,4 года (на 01.07.2019). Однако в зависимости от федерального округа данный показатель заметно отличается.

В четырех округах средний возраст парка ниже, чем в целом по стране. Так, самые «молодые» автомобили «обитают» в Приволжском ФО – здесь их средний возраст составляет 11,9 года. Немногим выше он в Центральном ФО (12,2 года) и на Урале (12,5 года). А на Северо-Западе данный показатель равен 13 годам.

В других четырех округах средний возраст парка, наоборот, выше общероссийского. И если на Юге и Северном Кавказе (13,7 и 14,4 года соответственно) он немного превосходит средний показатель, то в Сибири (16,3 года) и на Дальнем Востоке (19,9 года) «живут» наиболее «старые» автомобили.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили парк средний возраст автомобиля федеральные округа

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