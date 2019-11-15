ТОП-20 российских автохолдингов по показателю выручки

Лидером по выручке среди автохолдингов, представленных в России, остается «РОЛЬФ». Так, по данным РБК, в 2018 году выручка Группы составила 230 млрд рублей, показав рост на 27%. На втором месте находится Группа «Мэйджор» (166 млрд руб.; +22%), на третьем – ГК «Автомир» (112 млрд руб.; +34%). Отметим, что только у этих трех холдингов показатель выручки за прошлый год превысил 100 млрд рублей.

Лучшим среди нестоличных игроков авторитейла стал татарстанский «ТрансТехСервис» (96 млрд руб.; +22%), которому совсем немного уступил краснодарский «Ключавто» (94 млрд руб.; +32%). В ТОП-10 по выручке за 2018 год также попали: «Авилон» (78 млрд руб.; +29%), «АвтоСпецЦентр» (60 млрд руб.; +12%), «Фаворит Моторс» (52 млрд руб.; +7%), «Агат» (49 млрд руб.; -10%) и «СИМ-Авто» (41 млрд руб.; +16%).

У остальных холдингов в представленном рейтинге объем выручки составил менее 40 млрд рублей. При этом только у нижегородской Группы «Агат» наблюдается отрицательная динамика, в то время как у других (кроме ГК «Автодилерство») выручка увеличилась.

Стоит отметить, что в ТОП-500 крупнейших компаний по выручке в России, который составил РБК по итогам 2018 года, вошло 23 автохолдинга. Помимо вышеперечисленных, сюда попали еще «Сатурн-Р», «Аксель-Моторс» и «Техинком».

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».