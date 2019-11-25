В каких округах РФ высокая обеспеченность автомобилями?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в России на тысячу жителей приходится 306 легковых машин (на 1 июля 2019 года). При этом в 5 из 8 федеральных округов данный показатель выше, чем в среднем по стране.

Так, наибольшая обеспеченность автомобилями наблюдается в Северо-Западном ФО – 324 единицы на 1000 человек. Чуть ниже она в Центральном (322 шт.) и Уральском (320 шт.) федеральных округах. Как раз в регионах СЗФО и ЦФО – Карелия, Подмосковье, Псковская и Калужская области – отмечен высокий показатель обеспеченности легковыми машинами (не менее 365 шт.).

На Юге и Дальнем Востоке на тысячу жителей приходится 313 и 308 автомобилей соответственно, т.е. чуть выше общероссийского результата. В Поволжье (301 шт.) и Сибири (293 шт.) этот показатель ниже, но в таких регионах, как Омская, Томская и Саратовская области, он соответствует среднему уровню.

Самая низкая обеспеченность автомобилями зафиксирована на Северном Кавказе – 220 штук на 1000 человек. Причем в ряде республик (Дагестан, Ингушетия, Чечня) она даже не дотягивает и до 200 единиц.

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