ТОП-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года в России было реализовано чуть более 98 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных дизельным двигателем. Это соответствует 8,3% от общего объема российского рынка.

Лидерство по продажам дизельных машин принадлежит немецкому премиум-бренду BMW, который за отчетный период реализовал 21 353 таких экземпляра. Второе место занимает японская марка Toyota (16 247 шт.), которая ранее была лидером в этом сегменте. Замыкает первую тройку немецкий премиум-бренд Mercedes-Benz (9 646 шт.).

Результаты продаж дизельных автомобилей других марок представлены в таблице. При этом на долю 10 брендов-лидеров приходится 90% от всего объема реализации таких машин. Также стоит отметить, что у того или иного бренда доля автомобилей с дизелей в структуре продаж может значительно отличаться. К примеру, у премиальных Land Rover и BMW она превышает 70%, а у целого ряда массовых марок (Volkswagen, Hyundai, Renault, KIA, Skoda) не дотягивает и до 10%.

Что касается самых популярных моделей с дизельным мотором, то тройку лидеров образуют представители сегмента SUV. Так, первенствует здесь внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с результатом 6 550 единиц. На втором месте располагается кроссовер Renault Duster (5 234 шт.), а на третьем – Hyundai Santa Fe (4 972 шт.).

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