ТОП-10 марок по продажам автомобилей с «механикой» в России

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 486 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных механической коробкой передач. Это составляет 41% от общего объема российского рынка.

Как отмечают эксперты агентства, 94% продаваемых машин с «механикой» приходится всего лишь на 10 марок. При этом около половины из них носят эмблему отечественной LADA (239,3 тыс. шт.). В структуре реализации LADA доля автомобилей с МКП очень высока – 93%. Из представленных брендов она выше лишь у Chevrolet (95% - за счет внедорожника Niva) и еще одного отечественного производителя – УАЗа (100%). У последнего только недавно появились версии «Патриота» с «автоматом», которые поступили в продажу с октября.

Отметим также, что в ТОП-10 еще у двух марок рыночная доля машин с механической КП оказалась выше, чем в среднем по стране (41%). Это Datsun (81%) и Renault (70%), причем французский бренд занимает второе место по продажам автомобилей с «механикой» в РФ. Его показатель за январь – сентябрь чуть превысил 71 тыс. единиц, в то время как у остальных марок он оказывается ниже отметки в 30 тыс. экземпляров.

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