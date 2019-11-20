ТОП-10 марок по продажам автомобилей с автоматической трансмиссией в России

Как подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в РФ на долю новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ), приходится 59% от общих продаж. При этом у той или иной марки рыночная доля машин с АТ заметно отличается.

Больше всего легковых автомобилей с «автоматом» в нашей стране продает KIA. За 9 месяцев дилеры корейского бренда реализовали 142,5 тыс. таких машин и это составляет 85% от всех продаж KIA.

Другой производитель из Южной Кореи – Hyundai – за тот же период реализовал 101,7 тыс. машин с АКП, а их доля в структуре продаж марки составила 78%. А вот у японской Toyota, которая замыкает тройку лидеров по реализации автомобилей с автоматической трансмиссией (69,5 тыс. шт.), данный показатель и вовсе равен 93%.

В представленном ТОП-10 брендов у девяти доля продаж автомобилей с АТ оказывается выше общероссийского уровня (59%). Более того, у немецких премиум-марок – BMW и Mercedes-Benz – он даже равен максимальному значению (100%). Только у французского Renault рыночная доля машин с АТ в нашем рейтинге находится заметно ниже (30%), чем в среднем по РФ.

Мы также рассмотрели, какую долю занимает автоматическая трансмиссия в продажах бестселлеров представленных марок. Если у корейских моделей – KIA Rio и Hyundai Solaris – она превышает 70%, то у Toyota Camry составляет 100%.

Какие модели с автоматической трансмиссией (и не только) можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».