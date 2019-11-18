ТОП-10 марок по выручке за 9 месяцев 2019 года

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» подсчитали выручку от продажи новых легковых автомобилей на российском рынке за 9 месяцев 2019 года. Она составила 1 трлн 819,1 млрд рублей, что на 6% больше, чем за январь – сентябрь прошлого года (1 трлн 710,6 млрд рублей).

Лидером здесь остается корейский бренд KIA, который за счет реализации 168,1 тыс. машин (при средней цене одного авто более 1,35 млн руб.) получил выручку 227 млрд рублей, что на 10,5% выше прошлогоднего результата. На второй строчке рейтинга находится японская марка Toyota, выручка которой за отчетный период составила 192 млрд рублей (+1,2%). На третьей позиции – отечественная LADA с показателем 167 млрд рублей (+9,9%). Немного отстает от нее корейский Hyundai (162 млрд руб.; +10,3%), а замыкает пятерку лидеров немецкий Mercedes-Benz (133 млрд руб.; +11,5%).

Эксперты отмечают, что почти все марки, входящие в ТОП-10 лидеров по выручке, показывают положительную динамику. Исключение составил только Nissan, выручка которого снизилась на 2,8% по сравнению с январем – сентябрем 2018 года. А вот лучший рост демонстрирует немецкий премиум-бренд BMW (+27,7%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».