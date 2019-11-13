АВТОСТАТ | Какие электромобили присутствуют в России?

Какие электромобили присутствуют в России?

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Парк и динамика рынка электромобилей в России
Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2019
Все оперативные данные

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года в нашей стране насчитывалось 4,6 тыс. электрокаров.

Более 80% этого парка приходится на модель Nissan Leaf, что в количественном выражении составляет 3,7 тыс. штук. Также в России зарегистрировано 350 электромобилей американской марки Tesla, куда входят модели 3, S и X. Немногим меньше в стране числится электрокаров Mitsubishi I-MIEV (308 шт.). Показатели остальных моделей выглядят еще скромнее и составляют менее сотни экземпляров.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», российский парк электромобилей растет за счет подержанных машин, что особенно отчетливо видно по статистике последних трех лет. Если рынок новых электромобилей только в этом году впервые преодолел отметку в 200 единиц (а к концу года, по нашим прогнозам, он способен достичь 350 штук), то вторичный рынок электрокаров с 2016-го по 2018 год вырос в 7 раз! Более того, по итогам 2019 года этот показатель может быть 10-кратным.

Столь резкий рост рынка электромобилей с пробегом во многом связан с ввозом таких машин из Японии на Дальний Восток. Свыше 90% перепродаваемых в России электрокаров как раз приходится на модель Nissan Leaf. Более подробно об этом – здесь.

Быстро узнать актуальную стоимость электромобиля (и не только) на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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