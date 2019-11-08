АВТОСТАТ | Рынок электромобилей в России за 9 месяцев 2019 года

Рынок электромобилей в России за 9 месяцев 2019 года

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Продажи электромобилей в России за 9 месяцев 2019 года
Автомобильный рынок России - 2019
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка электромобилей по итогам 9 месяцев 2019 года в общей сложности составил 2646 единиц. Десятая часть от этого количества пришлась на новые электрокары (261 шт.). Соответственно оставшиеся 90% - это электромобили с пробегом (2385 шт.). Таким образом, на один новый электрокар в РФ приходится десять подержанных.

На вторичном рынке электромобилей «львиная» доля принадлежит всего лишь одной модели - Nissan Leaf (94,8%). А среди новых электрокаров лидирует Jaguar I-Pace (на него пришлось более 40% от общей реализации). Модельная линейка представленных в нашей стране экологически чистых транспортных средств пока не обладает большим разнообразием. Так, вторичный рынок электрокаров представлен всего 9 моделями (7 марок), а на первичном их перечень еще короче - 6 моделей (4 марок).

Эксперты также отмечают, что на протяжении последних трех лет (начиная с 2017 года), рынок как новых, так и подержанных электромобилей, в нашей стране растет. Несмотря на то, что в этом году показатель роста довольно значительный (по новым - в 2,8 раза; по подержанным - в 1,5 раза), объем рынка электрокаров в РФ остается на очень низком уровне. Так, его доля не превышает 0,1% и, вероятно, в ближайшие годы такая тенденция сохранится.

, источник: АВТОСТАТ

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