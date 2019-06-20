Лидеры авторынка России в октябре 2019 года

В октябре 2019 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране составили 152 057 единиц. Это на 5,2% меньше, чем в октябре 2018 года. За 10 месяцев рынок тоже показал падение (-2,4% до 1 423 449 шт.).

Лидером среди марок по-прежнему является LADA, чьи продажи в октябре составили 30 237 автомобилей, что соответствует доле рынка 19,9%. Следом за ней идет KIA с результатом 20 141 проданный экземпляр и рыночной долей 13,2%. Замыкает тройку лидеров еще один корейский бренд, Hyundai, с показателем 15 827 автомобилей и долей 10,4%. Таким образом, на долю этих трех брендов в прошлом месяце суммарно пришлось свыше 40% российского авторынка.

У четырех марок-лидеров из десяти отмечается положительная динамика по сравнению с октябрем 2018 года (Renault, Skoda, GAZ, Mercedes-Benz), при этом наибольший рыночный рост зафиксирован у GAZ (+19,7%). Пять других брендов продемонстрировали снижение уровня продаж в диапазоне от -3,3% (УАЗ) до -6,8% (Volkswagen). Корейский бренд Hyundai показал стабильность.

В модельной структуре рынка первенство удерживает отечественная LADA Granta. Этих автомобилей в октябре было продано в количестве 11 712 единиц (+14,1%). На второй строчке рейтинга – KIA Rio с результатом 8 724 проданных автомобиля (+10,4%). Третьей идет LADA Vesta, чьи продажи снизились на 22,2% и составили 8 296 машин. В пятерку лидеров также вошла еще одна модель Hyundai – кроссовер Сreta (6 806 шт.; +16,2%). Замыкает пятерку лидеров седан Volkswagen Polo (4 702 шт.; -12%).

В целом же в октябре падение продаж отмечается у половины моделей из числа тех, что входят в ТОП-20. При этом максимальный спад произошел у LADA Vesta (-22,2%), а вот наибольший рост зафиксирован у Skoda Octavia (+75,3%).

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