Ведущие авторынки мира по итогам 9 месяцев 2019 года

С января по сентябрь 2019 года во всем мире было реализовано почти 67 млн новых автомобилей, что на 5,6% меньше, чем за январь - сентябрь прошлого года. Более 75% от этого количества приходится всего лишь на 12 стран - эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили их рейтинг.

Лидерство здесь сохраняет Китай, в котором за это время было реализовано 18,1 млн новых легковых и легких коммерческих машин, что на 10% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года. Как отмечают эксперты, Китай, являясь крупнейшим авторынком, тянет вниз и мировой. На рынке США тоже наблюдается отрицательная динамика, но не столь существенная, как на китайском. Так, продажи автомобилей в Америке за этот период составили 12,8 млн единиц (-1%).

Далее в рейтинге располагаются сразу пять стран (Япония, Германия, Индия, Великобритания, Бразилия), в которых отмечен рост авторынка. При этом наибольший показатель роста демонстрирует индийский (+16%), а наименьший - британский (+2%).

У следующих пять стран, напротив, зафиксирована отрицательная динамика. Среди них есть и Россия (-2%), которая заняла 12-ю позицию. Наша страна по объемам продаж совсем немного (менее 10 тыс. шт.) уступает Южной Корее. Учитывая это, а также более сильное падение на корейском рынке (-4%), вполне возможно, что по итогам 2019 года Россия может выйти и на 11-е место.

Серьезный шанс подняться в рейтинге есть и у Бразилии, которая идет с Великобританией «ноздря в ноздрю». Отрыв последней составляет всего лишь 3,2 тыс. машин, но у бразильского рынка заметно выше рост (+9%), чем у британского (+2%), и еще три месяца в запасе.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах - смотрите в «Календаре новинок».