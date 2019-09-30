В каких городах России присутствует каршеринг?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» ранее уже сообщали о том, сколько автомобилей в нашей стране задействовано в системе каршеринга. Теперь мы приводим список городов, где она развита.

Сегодня каршеринг присутствует в более чем 20 российских городах. Он охватывает практически все «миллионники» и еще несколько региональных центров, таких как Калининград, Тула, Липецк, Рязань. Из городов областного подчинения каршеринг пока развит в Сочи – в курортной столице страны для этого есть необходимые условия.

Но все же самые лучшие условия и возможности для развития каршеринга имеет Москва, где ежедневно совершается 140 тыс. таких поездок. В крупнейшем городе страны сконцентрировано 85% всех автомобилей, которые задействованы в этой системе. А это 23 тыс. единиц, причем по данному показателю российская столица уже заняла первое место в мире, сумев опередить прежнего лидера – Токио. Такую статистику приводит официальный сайт Мэра Москвы.

Если вам довелось оказаться в городе, где развит каршеринг, можно рассчитывать на определенные тарифы, по которым предоставляется данная услуга, а также выбрать автомобиль из предлагаемого перечня. Общая информация об этом – на нижней картинке.