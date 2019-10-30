ТОП-10 моделей-лидеров SUV в РФ за 9 месяцев 2019 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам января – сентября 2019 года в нашей стране было продано 516,6 тыс. новых автомобилей в сегменте SUV, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером среди моделей за указанный период остается корейский кроссовер Hyundai Creta, реализованный в количестве, близком к 52 тыс. экземпляров (+4,6% по сравнению с 9 месяцами 2018 года). Французский Renault Duster, с большим отставанием от Creta (почти вдвое), занимает второе место. Объем его продаж за отчетный период составил 27,6 тыс. шт. (-12,6%). На третьей позиции рейтинга – KIA Sportage, который выбрали более 26 тыс. покупателей (+5,9%).

В пятерку лидеров попали также немецкий Volkswagen Tiguan (25,4 тыс. шт.; +10%) и отечественная LADA 4x4 (23,5 тыс. шт.), продажи которой снизились по сравнению на 1,5%. Отрицательную динамику также показывают Toyota RAV4 и Renault Kaptur (-8,6% и -11,6% соответственно). Японский кроссовер был реализован в количестве 21,3 тыс. экземпляров, в то время как объем продаж французского составил 20,1 тыс. единиц.

На восьмой позиции рейтинговой таблицы находится Nissan Qashqai (18,2 тыс. шт.; +13,6%), на девятой – Skoda Kodiaq (17,5 тыс. шт.), по итогам 9 месяцев показавший наибольший рыночный рост среди лидеров (+86,1%). Замыкает ТОП-10 Mitsubishi Outlander с результатом 17,1 тыс. проданных автомобилей (-1%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что половина моделей из этого рейтинга показала отрицательную динамику, а больше всех «упал» Renault Duster (-12,6%).

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».