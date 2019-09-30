Сколько автомобилей задействовано в российском каршеринге?

Каршеринг в России существует уже восьмой год. Первопроходцем здесь принято считать компанию Anytime, которая начала свою деятельность в нашей стране в 2012 году.

К сожалению, сейчас она в РФ фактически не представлена – осталось только премиум-направление, которое входит в систему компании «Делимобиль». Но при этом Anytime работает на рынках Беларуси, Казахстана и даже Чехии.

По данным, которые указывает портал carsharik.ru, в российском парке каршеринга числится 27 тысяч автомобилей. При этом, как удалось выяснить специалистам аналитического агентства «АВТОСТАТ», более 90% данного парка принадлежит трем компаниям. Свыше половины – это автомобили, относящиеся к системе Яндекс.Драйв (15 тыс. шт.). Примечательно, что в прошлом году компания начинала всего лишь с 750 машин и, таким образом, за год ее парк увеличился в 20 раз! А сегодня он является не только крупнейшим в России, но и вторым в мире среди каршеринговых компаний.

Другие крупные операторы каршеринга в нашей стране – это «Делимобиль» и BelkaCar. Их парк насчитывает 6000 и 4300 автомобилей соответственно. Всего же в России работает 24 каршеринговые компании.

Сколько за год проезжают машины, занятые в системе каршеринга? Найти ответ на этот вопрос поможет специальный отчет «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей», подготовленный экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».