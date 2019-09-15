Динамика российского авторынка в сентябре 2019 года

За первый осенний месяц продажи новых автомобилей в России сократились на 0,2% по сравнению с сентябрем 2018 года. При этом массовый сегмент демонстрирует падение на 1,5%, в то время как в премиальном сегменте продажи, напротив, выросли на 2,1%.

Объем реализации новых автомобилей в массовом сегменте составил 134 289 единиц, что составляет 90,3% автомобильного рынка России. Отмечается, что среди ТОП-25 марок более половины (14) демонстрируют рост продаж. Лидером по росту является Haval, продажи которого в прошлом месяце увеличились в 5,5 раза. Следующие три позиции в рейтинге также занимают китайские бренды – Geely, Changan и FAW, реализация которых выросла более чем вдвое. У других марок положительная динамика не дотягивает до 50% и здесь стоит выделить Peugeot (+44,1%), Chery (+38,7%), Suzuki (+30,9%) и Renault (+28,2%).

Самое сильное падение среди лидеров рынка по-прежнему наблюдается у Ford. Объемы продаж легковых автомобилей этого бренда в прошлом месяце сократились почти на 90%. Также довольно значительно от объемов сентября 2018 года потеряли китайский Lifan (-82,1%) и японская Honda (-70,6%). Более чем на 15% снизилась реализация автомобилей Chevrolet и Toyota.

Продажи автомобилей премиум-сегмента в прошлом месяце составили 14 461 экземпляр, что соответствует доле рынка 9,7%. Здесь ровно половина (7 из 14) марок находятся «в плюсе». В лидерах по темпам роста по-прежнему smart – его объемы продаж выросли вдвое. Более чем на 10% улучшилась реализация у Porsche (+19,7%), Mercedes-Benz (+16%) и MINI (+11,9%).

Из премиальных марок, которые ушли «в минус», самое сильное падение демонстрируют Jaguar (-45,2%) и Infiniti (-45,1%). Свыше 20% от прошлогодних объемов потеряли Jeep (-38,3%) и Land Rover (-22,4%).

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