С 2016 года в России приобретено уже около 40 млн электронных полисов ОСАГО. Причем услуга пользуется спросом не только в труднодоступных регионах, но и там, где проблем с покупкой ОСАГО в офисе нет. Потому что в современном ритме жизни определенная категория автовладельцев решила: оформлять полис самостоятельно через Интернет намного быстрее и проще, чем специально для этого ехать в офис страховой компании.

А какими мотивами руководствуются те, кто отказывается от этого онлайн-сервиса? Много таковых или мало? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, что думают об электронных полисах ОСАГО российские автовладельцы. И кого среди них больше – сторонников или противников услуги? Опрос, проводившийся с 16 по 24 сентября 2019 года, показал, что почти каждый второй респондент (46%) относится к оформлению ОСАГО через Интернет негативно, 44,2% - позитивно («оформляюсь быстро и без проблем»), 9,8% - еще не пробовали пользоваться онлайн-сервисом, но уже видели негативные отзывы.

Практически каждый пятый из участников опроса (20,1%) сообщил, что не доверяет онлайн-страхованию, предпочитая по старинке обращаться непосредственно в страховую компанию. Претензии оставшихся недовольных 25,9% - в большей степени имеют технический характер. Так, 13,3% считают данный онлайн-сервис недружелюбным («слишком долго обрабатываются данные»). Вторая категория недовольных (таких среди участников опроса было 12,6%) не сумела справиться с, казалось бы, простым интерфейсом. «Ужасная система, пробовал, но в итоге обратился в страховую компанию», - сказали они.

Комментирует Дмитрий Малыгин, автовладелец (водительский стаж – 20 лет):

- Когда несколько лет назад правительство РФ обязало все страховые компании предоставить сервис по оформлению полисов онлайн, я сразу решил попробовать, как только подошел срок продления страховки. Но тогда системы только начали внедрять, они были не у всех, и в одной из компаний после заполнения всех необходимых данных система зависала и выдавала что-то типа: «Ой, сейчас не смогу». После трех попыток, я решил, что данный «сбой» просто запрограммирован на примерно такой последующий диалог: «Предоставили сервис?» - «Предоставили!». - «Так он же не работает!» - «Да вы что? Щас мы будем разбираться!»... Я записался в очередь и сходил к своему страховому агенту, заплатил за ОСАГО, а также за «страхование квартиры» (ну, не смог отказать милой девушке в этом ее маленьком капризе).

Наступил 2018-ый, и я снова позвонил этой барышне. Она тут же настойчиво порекомендовала воспользоваться онлайн-оформлением и о чудо, все работало! Полей для заполнений необходимой информации совсем немного, тут же видны расчеты с коэффициентом, оплата - картой... В общем, уже через несколько минут у меня на почте был файл к распечатке. Порадовался: не сразу, но все же приятно.

Пришел 2019 год. Загружаю сайт своей страховой компании, с которой я продлеваю ОСАГО уже 7 лет, в полной уверенности, что проблем не будет. Нахожу раздел «Оформление полиса ОСАГО онлайн» и даже наивно рассчитываю, что мои данные с прошлого года могли сохраниться… Не тут-то было! Оказывается, за год заполнение усложнили, информации стало требоваться гораздо больше, интерфейс стал еще менее дружелюбным. Для меня, конечно, не проблема, но я тут же подумал, что с этим интерфейсом понадобится разбираться и моему отцу, которому 64 года, а ведь есть автовладельцы и старше него.

Оказалось, теперь необходимо загружать еще и сканы документов - таких, как водительское удостоверение, паспорт гражданина РФ, свидетельство о регистрации ТС, ПТС и действующая диагностическая карта. У меня смартфон с хорошей камерой и я смог довести процесс загрузки всех документов до финала. Система обрабатывала мои данные более 40 минут (не то, что раньше!). После нажатия кнопки «Оформить», меня перенаправили не на страницу платежа, а на сторонний сайт (https://autoins.ru), принадлежащий РСА (Российский Союз Автостраховщиков) на страницу с квотами полисов ОСАГО по страховым компаниям. Оказалось, что моя страховая компания при отображении не активна, а квот у нее - 0. Что делать? Я как тот дедушка из фильма Э. Рязанова «Старики-разбойники» (1971 г.), «уже взял разгон, не могу затормозить!»... Звоню на горячую линию своей страховой для прояснения ситуации. Оператор меня заверил, что проблем с работой сервиса никаких нет, а просто квоты на оформление закончились.

На вопрос, когда будут квоты, мне ответили, что когда у других компаний они закончатся. Странно, конечно, думаю, при чем тут я? И почему я не могу застраховать автомобиль в СВОЕЙ страховой компании? При том что страховка у меня уже закончилась и сколько ждать окончания квот у других, не понятно. День недели был четверг. Попробовал снова в пятницу - результат тот же, но отметил для себя, что квоты заканчиваются уже у многих страховщиков. Дождался понедельника. Снова прошел всю процедуру регистрации (в системе ничего не сохраняется), результат тот же. В итоге застраховался через агента, пришлось ждать очереди еще 4 дня.

Резюмирую. Как я после всего этого отношусь к оформлению ОСАГО через онлайн-сервис? Риторический вопрос. Если б работало - конечно, это лучше, чем терять время и топливо на поездку к агенту и оплачивать дополнительные сборы. А так - мне его по факту не предоставили…