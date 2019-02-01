ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ в январе - августе 2019 года

сегодня, 11:00 234 0
ТОП-10 автомобилей с пробегом за январь - август 2019 года
Сохранность остаточной стоимости автомобиля
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2019 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил почти 3,5 млн единиц, что на 0,1% ниже, чем за январь – август 2018 года. При этом продажи машин российских марок упали на 3,5%, а иномарок – выросли на 1,2%.

Среди отечественных автомобилей самым популярным на вторичном рынке по-прежнему остается LADA Samara – за 8 месяцев реализация машин этого семейства составила 216,6 тыс. экземпляров, продемонстрировав падение на 10%. Показатели вазовской «классики» составили 154,2 тыс. автомобилей (-8%), «десятого» семейства – 131,4 тыс. экземпляров (-8%).

Эксперты отмечают, что эти снятые с производства модели LADA хоть и занимают три первых места в рейтинге, но показывают отрицательную динамику рынка. На четвертом месте располагается «Приора», производство которой также уже завершилось (летом 2018 года) – с января по август эта модель разошлась тиражом в 112,4 тыс. единиц (-3%). Закрывает пятерку лидеров «Калина» с результатом 84,5 тыс. экземпляров (+1%). Стоит отметить, что половина моделей из нашего рейтинга находятся в «плюсе». При этом наибольший рост отмечен у LADA Vesta (+80%), занимающей предпоследнее место в ТОП-10.

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России остается Ford Focus, перепродажи которого за прошедшие месяцы 2019 года составили 86,7 тыс. единиц (-2%). На второй строчке – Hyundai Solaris с результатом 68,6 тыс. экземпляров (+11%). Далее следуют Toyota Corolla (67,8 тыс. шт.; -1%) и KIA Rio, демонстрирующий наибольший рост в рейтинге (+17% до 64,1 тыс. шт.). В пятерку иномарок-лидеров вторичного рынка также вошла Toyota Camry (53,4 тыс. шт.; +3%). Шесть из десяти самых популярных иномарок с пробегом демонстрируют рост. Помимо Ford Focus, «в минус» ушли Toyota Corolla (-1%), Opel Astra (-3%), Daewoo Nexia (-10%). Последний показывает самое большое падение в первой десятке.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

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