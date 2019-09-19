Объём российского рынка автосервиса по ТО и ремонту

Рынок услуг автосервиса в России продолжает расти, причем рост этот происходит неравномерно. Так, с 2014 по 2017 год темпы роста в денежном выражении в среднем составляли порядка 11 млрд рублей, но в 2018 этот рост удвоился и составил 23,7 млрд рублей.

В итоге, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объём рынка по ТО и ремонту легковых автомобилей достиг 300,6 млрд рублей. Отметим, что сюда не вошли услуги по шиномонтажу, мойке и кузовному ремонту.

При этом доля официальных дилеров на рынке автосервиса достигла 17%, что в денежном выражении составляет 51 млрд рублей. Еще около трети (31%) приходится на долю независимых СТО (92,3 млрд рублей). Таким образом, суммарно «официалы» и независимые СТО занимают менее половины (48%) всего объёма рынка по ТО и ремонту.

Очевидно, что остальное - это потенциал рынка (157,3 млрд рублей), под которым подразумеваются работы по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, проводимые лично автовладельцами или механиками-частниками.

Отметим также, что в прошлом году на покупку запчастей для легковых автомобилей россияне потратили 1,44 трлн рублей – на 9,1% больше, чем в 2017.

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