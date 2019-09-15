Что думают россияне о предложении Минтранса отдать техосмотр дилерам?

В ходе реформы системы техосмотров в РФ Центробанк высказал сомнение в потенциальных возможностях Российского Союза Автостраховщиков (РСА) справиться с валом грядущих проверок станций ТО. В ответ на это Минтранс предложил передать техосмотры автодилерам.

Предложение Минтранса вызвало активное обсуждение в сообществе автовладельцев и профильных организациях. Мнения в этом вопросе четко разделились на «за» и «против». Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, что думают об этой идее те, кого она непосредственно коснется – российские автовладельцы? И кого среди них больше – сторонников или противников этой идеи?

Так, за период с 11 по 16 сентября был проведен онлайн-опрос, в котором участвовало более 4 700 респондентов. Согласно результатам, большинство его участников отнеслись к инициативе Минтранса отрицательно (69,8%). Почти каждый третий (41,7%) уверен, что техосмотр для легковых машин вообще нужно отменить. Около 16% участников среди тех, кому не нравятся предлагаемые нововведения, сообщили, что их вполне устраивают нынешние условия, а 12,2% из этой же категории - серьезно опасаются роста цен на услуги автосервиса.

Положительно к предложениям Министерства отнеслось более 30% респондентов. Из них практически каждый пятый (22,3%) уверен, что проведение техосмотра всецело можно доверить дилерам, т.к. они обладают необходимой диагностической аппаратурой. Еще около 8% полагают, что благодаря этому будет «хоть какой-то порядок».

Комментирует Алексей Ермилов, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр»

- Мы видим, что более половины респондентов негативно восприняли инициативу Минтранса передать полномочия проведения техосмотра дилерам. Автомобилисты полагают, что при этом может вырасти и его цена. Хочется развеять эти страхи: проводить техосмотр официальный дилер будет под контролем Минпромторга, кроме того, с июня этого года обязательна фото- и видеофиксация технического осмотра, потому нарушения невозможны.

Более 40% респондентов говорят о том, что техосмотр для легковых автомобилей вообще нужно отменить. Думаю, это связано с негативным личным опытом, коррупцией при проведении техосмотра, временными затратами, очередями – именно с теми причинами, которые данное нововведение должно помочь устранить.

Проведение техосмотра дилерами – хорошая инициатива, это будет удобно, как дилерам, так и клиентам. Для дилеров в условиях сокращения продаж новых автомобилей — это станет дополнительным источником дохода, а для клиентов это будет удобно и быстро: они смогут выбрать любой ДЦ, который находится поблизости, и обратиться туда.

Уже сейчас у многих дилеров есть схожая услуга, при которой также происходит проверка технического состояния автомобиля и выдается диагностическая карта. Она не пользуется особым спросом только потому, что мало кто из клиентов о ней знает.

Таким образом, передача полномочий техосмотра дилерам, хоть и воспринята автомобилистами не очень позитивно, мера вполне оправданная.

А вот что думает по данному вопросу Андрей Кондратьев, аналитик агентства «АВТОСТАТ»:

- Не удивительно, что более 2/3 участников данного опроса отнеслись отрицательно к инициативе Минтранса. Автолюбители устали от различных нововведений в процедуре техосмотра транспортных средств, которые не добавили безопасности на наших дорогах. Простой пример: в темное время суток все больше попадается автомобилей, у которых световые приборы не отрегулированы должным образом, при включенном «ближнем» машина слепит как на «дальнем»… Полагаю, что мнение более 40% респондентов об отмене технического осмотра имеет в большей степени эмоциональную составляющую.

Опасения и страхи автолюбителей вполне оправданы. Все прекрасно знают, что в российских реалиях эта процедура занимает время и требует определенных денежных затрат. Зачастую процесс происходит формально, без реальной оценки соответствия транспортного средства условиям безопасной эксплуатации…

Но давайте посмотрим на поступившее предложение еще и с другой стороны… У меня, например, есть сомнения, что все официальные дилеры сегодня могут соответствовать требованиям аккредитации. Полагаю, что предложение Минтранса по передаче функций техосмотра дилерам возникло из-за опасений ЦБ, что РСА не успеет переаттестовать более 5 тысяч действующих станций техосмотра. Но где гарантии, что эту аттестацию успеют в указанные сроки пройти и получить официальные дилеры?