Лидеры авторынка России в августе 2019 года

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране по итогам августа составили 145 545 единиц – на 1,3% меньше, чем за тот же период 2018 года. За 8 месяцев динамика также отрицательная (-2,3% до 1 114 263 шт.).

ТОП-10 марок возглавляет LADA, реализовавшая в августе 30 012 автомобилей, что соответствует доле рынка 20,6%. На втором месте находится KIA с результатом 18 531 проданный экземпляр и рыночной долей 12,7%. Третью строчку занимает Hyundai с объемом 14 062 автомобиля и долей 9,7%. Таким образом, на автомобили этих трех брендов в прошлом месяце суммарно пришлось свыше 40% российского авторынка.

Шесть из десяти марок-лидеров завершили месяц с положительной динамикой по сравнению с августом 2018 года (BMW, Renault, GAZ, LADA, Skoda, Hyundai), причем самый большой рыночный рост – у BMW (+17,3%). Остальные четыре бренда продемонстрировали падение в диапазоне от -16,5% (Nissan) до -1,3% (Volkswagen).

Лидером среди моделей осталась отечественная LADA Granta, реализация которой в августе составила 11 132 автомобиля (+59,5%). На второй строчке рейтинга находится LADA Vesta. Ее объемы продаж выросли на 9,6% до 9 329 автомобилей. На третьей позиции – KIA Rio c показателем 6 989 единиц (-10,5%). Замыкают пятерку лидеров кроссовер Hyundai Сreta (5 522 шт.; +4,7%) и седан Volkswagen Polo (4 627 шт.; -10,5%).

Отметим, что в августе отрицательная динамика отмечается у 11 моделей из числа тех, что входят в ТОП-20. Самое сильное падение продаж произошло у LADA XRAY (-30%), а вот максимальный рост зафиксирован у LADA Granta (+59,5%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».