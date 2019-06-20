Лидеры авторынка России в августе 2019 года

сегодня, 15:00 458 0
Лидеры авторынка России в августе 2019 года
Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране по итогам августа составили 145 545 единиц – на 1,3% меньше, чем за тот же период 2018 года. За 8 месяцев динамика также отрицательная (-2,3% до 1 114 263 шт.).

ТОП-10 марок возглавляет LADA, реализовавшая в августе 30 012 автомобилей, что соответствует доле рынка 20,6%. На втором месте находится KIA с результатом 18 531 проданный экземпляр и рыночной долей 12,7%. Третью строчку занимает Hyundai с объемом 14 062 автомобиля и долей 9,7%. Таким образом, на автомобили этих трех брендов в прошлом месяце суммарно пришлось свыше 40% российского авторынка.

Шесть из десяти марок-лидеров завершили месяц с положительной динамикой по сравнению с августом 2018 года (BMW, Renault, GAZ, LADA, Skoda, Hyundai), причем самый большой рыночный рост – у BMW (+17,3%). Остальные четыре бренда продемонстрировали падение в диапазоне от -16,5% (Nissan) до -1,3% (Volkswagen).

Лидером среди моделей осталась отечественная LADA Granta, реализация которой в августе составила 11 132 автомобиля (+59,5%). На второй строчке рейтинга находится LADA Vesta. Ее объемы продаж выросли на 9,6% до 9 329 автомобилей. На третьей позиции – KIA Rio c показателем 6 989 единиц (-10,5%). Замыкают пятерку лидеров кроссовер Hyundai Сreta (5 522 шт.; +4,7%) и седан Volkswagen Polo (4 627 шт.; -10,5%).

Отметим, что в августе отрицательная динамика отмечается у 11 моделей из числа тех, что входят в ТОП-20. Самое сильное падение продаж произошло у LADA XRAY (-30%), а вот максимальный рост зафиксирован у LADA Granta (+59,5%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии продажи модели-лидеры bmw hyundai hyundai creta hyundai solaris kia kia rio kia sportage lada lada granta lada largus lada vesta nissan renault renault duster skoda toyota volkswagen volkswagen polo volkswagen tiguan gaz

Новости на тему

АВТОВАЗ в сентябре вводит дополнительные смены на линии LADA Granta

сегодня, 15:59

Все новости

Статьи на тему

3 причины, почему Kia Seltos интереснее Hyundai Creta («За рулем.РФ»)

20 июня 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 автомобилей российского экспорта и импорта

2 сентября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью