ТОП-10 автомобилей российского экспорта и импорта

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года самой экспортируемой из России* моделью стала LADA 4x4, показатель которой составил чуть более 6 тыс. единиц.

В тройку лидеров по экспорту вошли также LADA Vesta с объемом 4,3 тыс. экземпляров и Skoda Kodiaq (3,9 тыс. шт.). Эксперты агентства отмечают, что российский экспорт легковых автомобилей в январе – июне 2019 года вырос на 37% по сравнению результатом годичной давности.

Что касается импорта, этот показатель также демонстрирует положительную динамику. В тройку лидеров по импорту вошли следующие модели: Toyota Land Cruiser (11,2 тыс. шт.), Mercedes E-Class (4,4 тыс. шт.) и Mercedes GLC-Class (3,8 тыс. шт.).

О том, какие именно производители больше всего экспортируют и импортируют легковые автомобили, можно узнать здесь и здесь.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

* Учитывались данные по экспорту легковых автомобилей за пределы стран, входящих в ЕАЭС