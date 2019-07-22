Соотношение рынка новых и подержанных автомобилей в РФ по маркам

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка легковых автомобилей в России по итогам 7 месяцев 2019 года. Данное исследование охватывало первичный и вторичный рынки в РФ и позволило установить соотношение продаж между новыми и подержанными машинами.

Согласно результатам исследования, в нашей стране объем рынка новых легковых автомобилей в 3,5 раза ниже, чем подержанных. Но это в среднем, а при более детальном рассмотрении становится очевидно, что у каждого бренда из числа присутствующих на рынке этот показатель свой.

В ТОП-15 марок-лидеров российского рынка наименьший показатель соотношения между подержанными и новыми автомобилями оказался у KIA (1,2). Кроме KIA, еще у 5 брендов (Skoda, Renault, Hyundai, Volkswagen, BMW) соотношение подержанных автомобилей к новым в январе - июле 2019 года получилось меньше, чем в среднем по рынку. У Mercedes-Benz этот показатель совпал со среднерыночным.

Отметим также, что у российской LADA, обладающей cамой высокой долей рынка (почти четверть), соотношение подержанных и новых автомобилей на рынке выше среднерыночного показателя (3,9). Во многом это связано с тем, что отечественный бренд огромным парком, что соответственно влияет на объемы вторичного рынка.

«Рекордсмен» по соотношению подержанных и новых автомобилей на российском рынке за указанный период времени – Honda (ее показатель - 54). Это можно объяснить, что марка достаточно давно присутствует на рынке, но при этом новых автомобилей продает очень мало.

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