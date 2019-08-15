Где автовладельцы предпочитают обслуживать гарантийные автомобили?

В России снижается доля автовладельцев, которые предпочитают обслуживать гарантийные автомобили. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-опросов, проведенных совместно с Авто Mail.Ru. Если в июне 2018 года доля таких автовладельцев составляла 87,1%, то в июле 2019-го - уже 82,9%. Эксперты решили посмотреть, куда ушли эти потерянные для «официалов» 4,2 процентных пункта.

Судя по результатам опросов, в основном они перешли на обслуживание к механикам-частникам (+2,7 п.п.) и независимым СТО (+1,2 п.п.). А еще немного увеличилась доля тех, кто предпочитает заниматься этим самостоятельно (+0,3 п.п). Полученные цифры говорят о том, что тенденция ухода от сервиса официальных дилерских центров, которую эксперты прежде наблюдали в отношении постгарантийных автомобилей, понемногу начинает затрагивать и категорию гарантийных транспортных средств.

Оценивая результаты опроса, эксперты отметили еще один современный тренд. При прохождении ТО у дилеров автовладельцы стали чаще оплачивать не только сами работы, но еще приобретать здесь же расходные материалы и запчасти. Так, их доля за год выросла с 63,3% до 68,7%, в то время как доля тех, кто оплачивал только работы, уменьшилось с 20,3% до 15%. Это может быть связано с тем, что производители и дистрибьюторы стали более грамотно работать с ценообразованием оригинальных запасных частей.

О предпочтениях российских автовладельцев в обслуживании гарантийных и постгарантийных автомобилей, опасениях и доверии к сервисным центрам, а также о выборе запасных частей, более подробно расскажут эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и приглашенные спикеры на конференции «Autoservice - 2019», которая пройдет 29 августа в Москве.

Кстати, у вас есть возможность получить бесплатный билет на посещение конференции. Для этого необходимо принять участие в опросе по теме автосервиса. Потратив 5 минут своего времени, взамен вы получите консолидированное мнение экспертов по данному опросу, а также возможность принять участие в розыгрыше трех бесплатных билетов на конференцию. Обращаем внимание, что опрос будет проводиться до 8.00 (Мск) 22 августа.

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