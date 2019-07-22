«Автомобиль мечты»: фантазии и реальность

В июне 2019 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и портал Авто Mail.ru провели совместный онлайн-опрос* «Автомобиль мечты», в ходе которого активные пользователи портала дали описание параметров автомобиля, о котором они мечтают: цвет, класс, мощность двигателя, набор опций и пр.

Чтобы посмотреть, насколько фантазии россиян совпадают с их реальными возможностями, в рамках данного исследования его участникам также был задан вопрос: «Если оценить вашу сегодняшнюю жизненную ситуацию, то с учетом имеющихся финансовых возможностей какой автомобиль вы бы рассматривали к покупке?». В результате был получен уже конкретный список – из числа моделей, которые реализуются в текущем году на российском рынке. Напомним, всего в этом перечне, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», сегодня около 350 наименований.

Полученный список реальных «автомобилей мечты» возглавил лидер российского рынка 2018 года – отечественная LADA Vesta (ее указали 2,7% от общего числа респондентов). Отметим, что это флагманская модель и принципиально новая модель АВТОВАЗа, которая имеет множество модификаций и регулярно поддерживается маркетинговыми акциями производителя.

На втором месте оказалась новинка рынка – французский купе-кроссовер Renault Arkana, продажи которого на момент опроса даже не успели стартовать (они начались 5 июля), но презентация уже состоялась. Arkana набрала 2,2% голосов. Третью строчку этого рейтинга занял среднеразмерный чешский кроссовер Skoda Kodiaq, который тоже для российского рынка является довольно «свежей» моделью (2%).

Далее следуют популярный в Москве и Санкт-Петербурге (2-е место в столичных рейтингах SUV) Volkswagen Tiguan (1,8%) и бестселлер марки Renault в нашей стране – Renault Duster (1,5%). В ТОП-10 также попали Toyota RAV4, Toyota LC Prado, KIA Sportage, Skoda Octavia и KIA Sorento. Всего же моделей, которые набрали более 1% «симпатий», было 11: за пределами первой десятки оказалась отечественная LADA Granta.

Сравнивая описание параметров «автомобиля мечты» с полученным списком, эксперты отметили: большинство моделей, попавших в ТОП-10, являются представителями сегмента SUV (напомним, более 55%, говоря об «автомобиле мечты», считали, что это должен быть кроссовер или внедорожник). А вот что касается цены, первичный опрос показывал, что каждый четвертый россиянин (24,8%) готов потратить на мечту от 1 до 1,5 млн рублей, а около 19% опрошенных готовы были выложить «немного больше» – от 1,5 до 2 млн рублей.

Однако, судя по диапазону цен** нашего ТОП-10, мечты многих автовладельцев, участников опроса, сегодня вполне совпадают с их возможностями.

* В опросе приняли участие более 9500 респондентов – активные пользователи портала Авто Mail.ru, в возрасте 18+ лет (90% на момент опроса владеют автомобилем, 10% – не имеют собственного транспортного средства).

** Актуальные цены на автомобили взяты c сайта «Цена Авто».