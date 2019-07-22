ТОП-10 автомобилей с автоматической трансмиссией на рынке РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», самым популярным новым легковым автомобилем с автоматической трансмиссией в России остается KIA Rio. За 6 месяцев 2019 года эта модель с АКП разошлась тиражом в 34,6 тыс. единиц – на 5,7% больше, чем в январе – июне 2018-го.

На второй позиции данного рейтинга находится кроссовер Hyundai Creta – за полгода россияне приобрели 24,9 тыс. экземпляров этой модели с «автоматом» (+3,2%). Замыкает тройку лидеров нашего рейтинга еще одна модель Hyundai – седан Solaris (22,3 тыс. шт.; -3,2%).

Далее следуют седаны Volkswagen Polo (17,2 тыс. шт.; +35,6%) и Toyota Camry (16,3 тыс. шт.; +17,6%). На шестой строчке располагается кроссовер Volkswagen Tiguan, показатель которого составил 14,4 тыс. единиц (-0,8%). На седьмой и восьмой – еще два представителя сегмента SUV: KIA Sportage (13,3 тыс. шт.; -7,8%) и Toyota RAV4 (11,8 тыс. шт.; -1,9%). На девятом месте – KIA Optima, за январь – июнь версию этой модели с «автоматом» приобрели 11,7 тыс. россиян (+31,7%). Замыкает ТОП-10 самых популярных таких машин кроссовер Mitsubishi Outlander (10,7 тыс. шт.; -5,9%).

Напомним, что всего за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано 453,3 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (включая классические «автоматы», «роботы», вариаторы и т.п.). Это на 3,2% больше, чем в январе – июне прошлого года. Таким образом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на их долю приходится уже 58,5% российского рынка.

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