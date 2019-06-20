Лидеры-авторынка-России-в-июле-2019-года

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране по итогам июля составили 139 968 единиц – на 2,4% меньше, чем за тот же период 2018 года. За 7 месяцев динамика также отрицательная (-2,4% до 968 718 шт.).

ТОП-10 групп производителей по-прежнему возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший в июле 50 143 автомобиля, что соответствует доле рынка 35%. Напомним, здесь же учитываются и продажи марки LADA, поскольку АВТОВАЗ является участником данного альянса. На втором месте находится KIA-Hyundai с результатом 32 835 проданных экземпляров и рыночной долей 23,7%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 17 518 автомобилей и долей 12,2%. Таким образом, этим трем группам суммарно принадлежит более 70% российского авторынка.

Из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост в июне отмечен только у четырех (Volkswagen Group, BMW Group, GAZ LCV, УАЗ), причем самый большой – у BMW Group (+13,3%). Остальные шесть продемонстрировали падение в диапазоне от -0,3% (Mercedes-Benz) до -14,7% (GM Group).

Лидером среди моделей осталась отечественная LADA Granta, реализация которой в июле составила 10 652 автомобиля (+40,2%). На второй строчке рейтинга находится LADA Vesta. Ее объемы продаж снизились на 0,6% до 8 937 автомобилей. На третьей позиции – KIA Rio c показателем 7 171 единица (-8,1%). Замыкают пятерку лидеров кроссовер Hyundai Сreta (5 410 шт.; +1,9%) и седан Hyundai Solaris (4 683 шт.; -12,5%).

Отметим, что в июле отрицательная динамика отмечается у 8 моделей из числа тех, что входят в ТОП-20. Самое сильное падение продаж произошло у Renault Sandero (-24,8%), а вот максимальный рост зафиксирован у KIA Optima (+111,8%).

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