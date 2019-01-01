Динамика российского авторынка в июле 2019 года

В прошлом месяце продажи новых автомобилей в России сократился на 2,4% по сравнению с июлем 2018 года. При этом рыночное падение отмечается только в массовом сегменте, где продажи снизились на 3,2%. Премиальный сегмент, напротив, показывает рост (+5,8%).

В массовом сегменте продажи новых автомобилей составили 120 379 единиц, что эквивалентно 90,5% от общего объема рынка. Стоит отметить, что среди ТОП-25 марок более половины (13) демонстрируют рост продаж. Первое место по этому показателю занимает Haval, реализация которого увеличилась в 4,6 раза. На второй строчке по темпам роста находится еще один китайский бренд – Geely (продажи выросли в 3,6 раза). Далее с большим отставанием идут японские Datsun (+34,3%) и Suzuki (+15,7%). У Renault, DFM и Skoda реализация автомобилей тоже выросла более чем на 10%.

Самое сильное падение среди лидеров рынка наблюдается у Ford – продажи легковых автомобилей американской марки в июле упали на 82,6%. Довольно серьезная отрицательная динамика сохраняется у китайского Lifan и японской Honda (-75,4% и -62,8% соответственно). Третью часть в продажах от уровня июля прошлого года потеряли Peugeot и Nissan. Более чем на 20% снизилась реализация автомобилей Mitsubishi.

Продажи автомобилей премиум-сегмента в прошлом месяце составили 12 667 экземпляров, что соответствует доле рынка 9,5%. Здесь тоже более половины (9 из 14) марок пребывают «в плюсе». Так, сильнее всего выросла реализация у smart (+28,9%), более чем на 10% – у немецких Porsche, BMW и Mercedes-Benz. У американского бренда Cadillac реализация осталась на уровне июля 2018-го, а 4 премиальные марки ушли «в минус»: Lexus (-3,1%), Jeep (-8,9%), Jaguar (-15,7%) и Infiniti (-30,8%).

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