Кем являются владельцы автомобиля Geely Emgrand?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос*, по результатам которого можно составить портрет владельца автомобиля Geely Emgrand.

Как выяснилось, почти все владельцы этой модели – мужчины. Их доля составляет 93% от всех участников опроса. Соответственно, женщин – только 7%. В качестве хобби владельцев Geely Emgrand выступают телевидение и кинематограф, активный отдых на природе, а также интернет-общение.

Оказалось, что для многих из них покупка этой модели – шаг вперед. Ведь более трети опрошенных (35,9%) пересели на Emgrand с вазовских автомобилей, которые в настоящее время уже сняты с производства. В основном это бывшие владельцы «Самары» (18,9%), а также «Классики» и «Приоры» (по 8,5%). Кроме этого, примерно каждый двадцатый респондент ранее владел автомобилем Daewoo Nexia, а для еще такого же количества – это и вовсе первая машина.

В качестве главных достоинств Geely Emgrand владельцы выделяют его внешний вид, который получает наибольшую оценку (89 баллов из 100). Также на их уровень удовлетворенности влияет интерьер автомобиля (84 балла) и его функциональность (81 балл). А вот на обратном полюсе располагаются шумоизоляция (57 баллов), качество сборки (56 баллов) и стойкость ЛКП (20 баллов) – по этим параметрам владельцы поставили «дизлайки».

Отметим также, что индекс потребительской лояльности (NPS) по модели Geely Emgrand составляет всего лишь 1,8. Напомним, что в основу этого расчета заложена специальная формула, базирующаяся на результатах ответа респондентов на вопрос: «Какова вероятность того, что вы порекомендуете ваш нынешний автомобиль своим друзьям, коллегам, знакомым?». Полученный NPS по модели Geely Emgrand оказывается ниже среднего уровня.

* Опрос был проведен в октябре 2018 года, в нем приняло участие более 200 владельцев Geely Emgrand (автомобили не старше 7 лет)