Динамика продаж автомобилей по сегментам в июне 2019 года

В июне продажи новых легковых автомобилей в России составили 141,2 тыс. единиц, показав падение на 2,8% по сравнению с результатом июня 2018 года. При этом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в четырех сегментах российского рынка (D, LAV, MPV, pickup) сохраняется рост, в то время как в других пяти наблюдается падение. Сильнее других упал сегмент A (-31,9%).

Крупнейшим сегментом нашего авторынка в июне остался SUV, на долю которого пришлось 46,2%. За этот период россияне приобрели 59,5 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 1,7% меньше, чем год назад. Лидером тут остается Hyundai Creta (5 955 шт.; +3,2%), на втором месте – Renault Duster (3 547 шт.; -11,2%), а на третьем – Volkswagen Tiguan (3 234 шт.; +22,9%).

Доля сегмента В по итогам прошлого месяца составила 41,4%, что эквивалентно 53,4 тыс. реализованных экземпляров (-4%). Тройка лидеров здесь следующая: на первом месте – LADA Granta (11 609 шт.; +26,4%), вторую строчку по объемам продаж занимает LADA Vesta (8 947 шт.; -9,1%), за ней следует KIA Rio (8 282 шт.; -6%). Отметим, что на эти два сегмента по-прежнему приходится свыше 80% российского рынка.

Среди оставшихся стоит выделить С и D, доля каждого из которых в июне составила 6,7%. У остальных же сегментов она не дотягивает и до 4%.

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