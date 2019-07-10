ТОП-10 моделей-лидеров российского рынка SUV в 1 полугодии 2019 года

сегодня, 14:30 361 0

ТОП-10 моделей-лидеров российского рынка SUV в 1 полугодии 2019 года
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Сегмент кроссоверов и внедорожников по-прежнему занимает свыше 40% российского авторынка. Первенство здесь, как и ранее, удерживает Hyundai Creta – за 6 месяцев нынешнего года россияне приобрели порядка 35 тыс. экземпляров этой модели. Ее ценовой диапазон составляет от 957 до 1 335 тыс. руб.

На второй строчке – Renault Duster (18 713 шт.) с более низкой ценой (от 699 до 1 138 тыс. руб.). А вот замыкает тройку лидеров – Volkswagen Tiguan (16 294 шт.). И это с учетом того, что цены на него нельзя назвать демократичными – базовая комплектация Tiguan обойдется покупателям в 1 499 тыс. руб., а топовая версия – в 2 599 тыс. руб.

Этот кроссовер с самой высокой в рейтинге максимальной ценой сумел опередить даже отечественный внедорожник LADA 4x4. По итогам первого полугодия его продажи составили чуть более 15 тыс. единиц, но при этом модель обладает самыми низкими минимальной и максимальной ценами в сегменте SUV.

Кроме того, в десятку самых популярных SUV вошел и японский Mitsubishi Outlander, продажи которого перешагнули 10-тысячный рубеж. Отметим, что это – самый дорогой кроссовер среди всех лидеров этого рынка, поскольку его цена начинается от 1 699 тыс. руб.

Что касается остальных моделей сегмента SUV, то эксперты сайта «Цена Авто» собрали десятку самых продаваемых, а также привели их минимальную и максимальную цены. На представленной картинке можно увидеть, почему именно их выбирают россияне.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

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