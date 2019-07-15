Аккумуляторы, которые заслужили доверие россиян

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев» провели оценку имиджа брендов автомобильных аккумуляторов. Участникам опроса (более 2500 российских автовладельцев) предложили по каждому из 23 брендов батарей* выбрать критерии, которые больше всего им соответствуют. Критериев было 12: «Надежный и долговечный», «Популярный, известный», «Инновационный», «Современный», «Заслуживающий доверия», «Стоит своих денег» и ряд других.

ТОП-10 марок, заслуживающих доверия, возглавили немецкие батареи Bosch: то, что аккумуляторы марки достойны такой высокой оценки, посчитали 40% респондентов. В рейтинге по данному критерию на второе место участники опроса поставили бренд Varta: эту немецкую марку назвал практически каждый третий (33,7%). На третье место по результатам опроса попал турецкий бренд Mutlu (30,4%). Высокие показатели (от 21 до 25%) по указанному критерию набрала также продукция брендов Topla, Tudor, Exide, Tab, Tyumen Battery, Titan, Moratti. Отметим, что две марки из этой десятки – отечественные (Tyumen Battery и Titan).

Что касается других результатов исследования, то самыми «Технически передовыми и инновационными» аккумуляторами автовладельцы считают продукцию бренда Exide, «Модными и современными» – Dominator и Moratti. «Курский аккумулятор» возглавил рейтинг «Самых доступных по цене», а Tyumen Battery и АКОМ респонденты отметили как «Аккумуляторы, которые стоят своих денег» (показатель оптимального соотношения цены и качества). Полную версию результатов исследования можно посмотреть в отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев».

* Представлены бренды, которые в рейтинге по узнаваемости с подсказкой набрали более 5% голосов. Респонденты оценивали только те бренды, которые они знают хотя бы по названию. Была возможность выбирать несколько вариантов ответа.