О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году?

Насколько изменились предпочтения россиян в отношении легковых автомобилей – это стало темой очередного исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала Авто Mail.ru. В июне 2019 года был проведен совместный онлайн-опрос «Автомобиль мечты», в котором приняло участие более 9 500 респондентов*. Затем мы сравнили полученные результаты с теми, что были в мае 2018-го, когда проводилось аналогичное исследование.

Как и год назад, подавляющее большинство опрошенных считает, что «автомобиль мечты» должен быть внедорожником или кроссовером: фактически каждый второй респондент (55%) выделил сегмент SUV из числа других. При этом эксперты отметили, что процент любителей транспорта с улучшенными дорожными характеристиками за год увеличился на 9 п.п. (c 46%). Подросло и число поклонников полного привода (с 55% до 78%). В этом году мы попросили респондентов выразить свое отношение к трансмиссии. Выяснилось, что для 70% автовладельцев «автомобиль мечты» предусматривает автоматическую коробку передач.

Эксперты отметили, что сторонников бензинового двигателя все еще много (практически каждый второй), однако их стало меньше (53% против 70% в прошлом году). Вероятно, на результат повлияли современные мировые тенденции, связанные с модой на гибриды и с растущей популярностью транспорта, работающего на альтернативных видах топлива. Что касается мощности двигателя, то год назад пожелания россиян были устремлены в сторону моторов категории 100 – 150 л.с. (44%), а сейчас больше всего голосов (35%) – каждый третий – было отдано более мощным силовым агрегатам (150 – 200 л.с.).

По поводу цвета кузова, в 2018 году в аналогичном исследовании лидировал черный цвет (за него было отдано больше всего голосов – 23%), но сейчас 34% респондентов выбрали вариант ответа – «цвет не имеет значения». Можно предположить, что «классика» в цветовых решениях легковых автомобилей россиянам немного наскучила и для «автомобиля мечты» им уже хочется большей эксклюзивности.

Сколько мог бы стоить такой автомобиль? Самый популярный ответ на данный вопрос – «1 500 000 рублей» – позволил экспертам сделать вывод, что, вероятно, сознание российских автовладельцев уже перестроилось на новый порядок цен (стоимость машин заметно выросла), и люди адекватно оценивают изменившуюся ситуацию: год назад желаемая стоимость «автомобиля мечты» составляла 1 190 000 рублей.

В этом году участникам опроса был задан вопрос по обязательным опциям, которые должен иметь «автомобиль мечты». В ТОП-5 таких опций, которые непременно должен иметь автомобиль, россияне включили: подушки безопасности (за них высказалось 90% респондентов), ABS (86%), обогрев зеркал (82%), климат-контроль (80%), обогрев сидений (79%).

* В опросе приняли участие более 9500 респондентов – активные пользователи портала Авто Mail.ru, в возрасте 18+ лет (90% на момент опроса владеют автомобилем, 10% – не имеют собственного транспортного средства).